"Сьогодні підносять, а завтра мішають з лайном": Роналду - про хейтерів після свого чергового рекорду

"Сьогодні підносять, а завтра мішають з лайном": Роналду - про хейтерів після свого чергового рекорду

Португалець дав цікавий коментар після нищівної перемоги над "шпорами".

Форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду сягнув чергового рекорду в матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Тоттенгема", який його команда розгромно виграла - 3:0.

У зустрічі зі "шпорами" Роналду забив гол і зробив результативну передачу. На момент поєдинку Кріштіану виповнилося 36 років і 267 днів. Він стан найбільш віковим футболістом за останні 7 років, який оформив гол+пас у матчі АПЛ.

Португалець повторив досягнення колишнього нападника "синіх" івуарійця Дідьє Дрогба, який у грудні 2014 року забив і віддав гольову передачу за "Челсі" у матчі з "Тоттенгемом", коли йому також було 36 років та 267 днів.

At 36 years and 267 days old, Man Utd’s Cristiano Ronaldo is the oldest player to both score and assist a goal in a Premier League game since Didier Drogba in December 2014 – who was also 36y 267d and also did so against Spurs. Spooky. — OptaJoe (@OptaJoe) October 30, 2021

Після перемоги над "шпорами" Роналду в ефірі Sky Sports поміркував про критику та хейтерів, з якою футболістам часто доводиться стикатися упродовж кар'єри.

"Критика є завжди. Мене це не турбує. Я граю у футбол 18 років, тож знаю: сьогодні люди підносять, а завтра мішають з лайном. Я розумію це, і ми маємо з цим справлятися. Але завжди краще, коли люди хвалять тебе, коли задоволені тобою. Іноді життя таке, часом ми проходимо через погані моменти. Ми повинні змінюватись, що й зробили сьогодні" - цитує Роналду офіційний сайт МЮ.

Роналду повернувся до "Манчестер Юнайтед" влітку цього року. Раніше він виступав за "червоних дияволів" від 2003 до 2009 року, саме тоді Кріштіану і зробив собі ім'я у світовому футболі.

У нинішньому сезоні Роналду зіграв 10 поєдинків ща МЮ у всіх турнірах, забив 7 м'ячів і віддав одну гольову передачу.

"Манчестер Юнайтед" (17 балів) посідає 5-те місце в турнірній таблиці АПЛ. У наступному турі АПЛ "манкуніанці" 6 листопада приймуть "Манчестер Сіті", а перед цим 2 листопада в Бергамо зіграють з "Аталантою" в Лізі чемпіонів.

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