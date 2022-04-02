Солістка українського гурту Go_A виступить перед центральним матчем туру Серії А

Катерина Павленко виконає пісню Джона Леннона "Imagine".

Українська співачка Катерина Павленко виступить перед матчем 31-го туру Серії А "Ювентус" - "Інтер".

Солістка гурту Go_A разом з італійською співачкою Ґаєю виконають пісню Джона Леннона "Imagine", повідомляє офіційний сайт елітного італійського дивізіону.

"Дякую клубам за те, що вони роблять для українських людей і як пропагують мир. Я обрав пісню "Imagine" за універсальний текст, це гімн надії, якої сьогодні навчають у школах, щоб наблизити дітей до цінностей миру, братерства та толерантності.

Ми сподіваємось, цей заклик миру дійде до кожного у світі, нагадуючи про фундаментальні засади спорту. Хочу подякувати Ґаї та Катерині за прийняття запрошення та ентузіазм. Катерина прибуде просто з України, і сподіваюсь, що вона зможе залишитись в Італії на якийсь час", - сказав президент Серії А Лоренцо Казіні.

Зазначається, що від 31-го туру Серії А капітани команд носитимуть капітанські пов'язки з написом "мир", також графіки з цим словом будуть демонструватись під час трансляцій матчів на телебаченні.

Матч "Ювентус" - "Інтер" відбудеться в неділю, 3 квітня. Початок - о 21:45 за київським часом.

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