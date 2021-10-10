"Солоденькі булочки для Усика": промоутер українського чемпіона висловився про бій Ф'юрі - Вайлдер

Олександр Красюк оптимістично оцінив шанси свого клієнта після битви в Лас-Вегасі.

Промоутер чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував перемогу володаря пояса WBC британця Тайсона Ф'юрі в бою з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Ф'ЮРІ - ВАЙЛДЕР: ВІДЕО НОКДАУНІВ ТА НОКАУТУ

"Ми побачили вакханалію. Я з величезним інтересом спостерігав за тим, що відбувається через особисту зацікавленість. Те, що я побачив в рингу - і з одного, і з іншого боку - це суперкласні новини для Олександра Усика. Не результат, а саме процес. Що один, що інший - це для Усика солоденькі булочки з корицею.

Я прогнозував перемогу Вайлдера. Я був практично переконаний в тому, що Вайлдер виграє достроково. По-іншому він би і не зміг. І він в якийсь момент навіть наблизився до цього, відправив Ф'юрі в ноудаун. Але він був квадратним, він не міг ні рухатися, ні завдавати удари. Він втомився на шляху в ринг. Напевно, це пов'язано з набиранням м'язової маси і нездатністю організму впоратися з цим", - сказав Красюк в ефірі MEGOGO.

Щоправда, думати про об'єднавчий бій з Ф'юрі українському чемпіону зарано. Ентоні Джошуа офіційно активував опцію реваншу та спробує повернути титули в другій битві з Олександром.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Ф'юрі заговорив про власну велич після перемоги над Вайлдером. Також "Циганський король" заспівав у ринзі після свого тріумфу.

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Це був уже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; Для 33-річного Ф'юрі ця перемога стала 31-ю на професійному ринзі (22 - нокаутом). Він залишається непереможним.

35-річний Вайлдер зазнав другої поразки в кар'єрі. У своєму попередньому бою в лютому 2020 року американець також програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

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