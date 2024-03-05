Солт-Лейк-Сіті-2024: розклад гонок восьмого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Це буде передостанній етап поточного сезону Кубка світу з біатлону.
8 – 10 березня в американському Солт-Лейк-Сіті відбудеться восьмий етап Кубка світу з біатлону-2023/24.
До програми змагань передостаннього етапу сезону увійшли класичні естафети, спринти та гонки переслідування.
Зазначимо, що заключний, дев'ятий етап поточного розіграшу Кубка світу з біатлону прийматиме 14 – 17 березня канадський Кенмор.
Розклад гонок восьмого етапу Кубка світу з біатлону
8 березня
21:25 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
00:00 – Спринт, 7,5 км, жінки
9 березня
21:25 – Естафета, 4х6 км, жінки
00:00 – Спринт, 10 км, чоловіки
10 березня
18:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
19:50 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Загальний залік Кубка світу з біатлону
За підсумками семи етапів Кубка світу з біатлону-2023/24 лідером чоловічого загального заліку є норвежець Йоганнес Бьо (878 очок) – чинний володар Великого кришталевого глобуса. На 59 балів від нього відстає його брат Тарьєй Бьо.
У жіночій класифікації перше місце посідає норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд (859 очок). Вона випереджає найближчу переслідувачку італійку Лізу Віттоцці на 93 пункти.
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