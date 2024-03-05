Солт-Лейк-Сіті-2024: розклад гонок восьмого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Це буде передостанній етап поточного сезону Кубка світу з біатлону.

8 – 10 березня в американському Солт-Лейк-Сіті відбудеться восьмий етап Кубка світу з біатлону-2023/24.

До програми змагань передостаннього етапу сезону увійшли класичні естафети, спринти та гонки переслідування.

Зазначимо, що заключний, дев'ятий етап поточного розіграшу Кубка світу з біатлону прийматиме 14 – 17 березня канадський Кенмор.

Розклад гонок восьмого етапу Кубка світу з біатлону

8 березня

21:25 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

00:00 – Спринт, 7,5 км, жінки

9 березня

21:25 – Естафета, 4х6 км, жінки

00:00 – Спринт, 10 км, чоловіки

10 березня

18:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

19:50 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Загальний залік Кубка світу з біатлону

За підсумками семи етапів Кубка світу з біатлону-2023/24 лідером чоловічого загального заліку є норвежець Йоганнес Бьо (878 очок) – чинний володар Великого кришталевого глобуса. На 59 балів від нього відстає його брат Тарьєй Бьо.

У жіночій класифікації перше місце посідає норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд (859 очок). Вона випереджає найближчу переслідувачку італійку Лізу Віттоцці на 93 пункти.

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