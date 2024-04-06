Сьома перемога поспіль: "Мілан" у більшості розбив "Лечче" в матчі Серії А (відео)

"Россонері" відправили у ворота суперника три м'ячі без відповіді.

"Мілан" на своєму полі розгромив "Лечче" в матчі 31-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані завершився з рахунком 3:0 .

Уже на шостій хвилині зустрічі господарів вивів уперед Крістіан Пулішич. На 20-й хвилині "россонері" зміцнили свою перевагу – відзначився Олів'є Жиру.

Перед перервою гості залишилися в меншості – пряму червону картку за грубий фол заробив Нікола Крстович.

У другому таймі підопічні Стефано Піолі скористалися чисельною перевагою та довели справу до розгрому. На 57-й хвилині третій м'яч у ворота суперника відправив Рафаел Леау.

Огляд матчу "Мілан" – "Лечче"

Для "Мілана" ця перемога стала сьомою поспіль у всіх турнірах. Востаннє "россонері" не змогли перемогти 25 лютого в матчі чемпіонату Італії проти "Аталанти" (1:1).

"Мілан" (68 очок) посідає друге місце у Серії А. "Россонері" на 11 балів відстають від лідера "Інтера" та на 9 пунктів випереджають "Ювентус", який йде третім. "Лечче" (29 очок) перебуває на 13-й позиції.

У наступному турі "Мілан" 14 квітня на виїзді зіграє проти "Сассуоло". Днем раніше "Лечче" прийме "Емполі" українського півзахисника Віктора Коваленка.

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