Сьома перемога поспіль: "Наполі" продовжив своє домінування на вершині Серії А (відео)

Неаполітанці зробили черговий крок на шляху до чемпіонства.

"Наполі" на виїзді обіграв "Сассуоло" у стартовому матчі 23-го туру італійської Серії А – 0:2 .

Обидва голи підопічні Лучано Спаллетті забили ще в першому таймі. На 12-й хвилині рахунок відкрив Хвіча Кварацхелія – грузинський хавбек майстерно протягнув м'яч до лінії штрафного та відправив його в лівий нижній кут.

А на 33-й хвилині Віктор Осімхен подвоїв перевагу "партенопейців" – нігерійський форвард влучно пробив з гострого кута, скориставшись грубою помилкою голкіпера господарів Андреа Консільї.

Перед перервою "чорно-зелені" могли скоротити відставання, але гол Армана Лор'єнте було скасовано через офсайд.

У компенсований до другого тайму час неаполітанці мали можливість довести справу до розгрому, однак м'яч Джованні Сімеоне не зарахували через положення поза грою.

Огляд матчу

Для команди Спаллетті це сьома поспіль перемога в Серії А. Востаннє в рамках національного чемпіонату "партенопейці" втрачали очки на початку січня, коли мінімально програли "Інтеру".

"Наполі" (62 очки) зміцнив своє лідерство в турнірній таблиці, відірвавшись від найближчого переслідувача – "Інтера" – вже на 18 балів. "Сассуоло" (24 пункти) посідає 15-те місце.

У наступному турі неаполітанці 25 лютого на виїзді зіграють з "Емполі". Того ж дня "Сассуоло" завітає в гості до "Лечче". Перед цим "Наполі" 21 лютого в Німеччині проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Айнтрахтом".

Читайте також:

Дебютні гол і асист Циганкова допомогли "Жироні" здобути нищівну перемогу в Ла Лізі (відео)

Потурання агресору: УЄФА вирішив подарувати Росії очки в таблиці коефіцієнтів

"Шахтар" здобув складну перемогу над "Ренном" у першому матчі плейоф Ліги Європи (відео)