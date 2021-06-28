Сьома травма за сезон: один із фаворитів Євро-2020 втратив свого лідера

Капітан бельгійців Еден Азар може пропустити решту матчів континентальної першості.

Бельгійський півзахисник "Реала" Еден Азар отримав пошкодження в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Португалії.

30-річний капітан команди Роберто Мартінеса не зміг продовжити поєдинок і був замінений за три хвилини до кінця основного часу. Його участь в наступних іграх континентальної першості тепер під питанням.

"Я травмувався. Відчув щось в задній поверхні стегна. Думаю, у мене щось є, подивимося. Ми добре проаналізуємо цю травму, а потім побачимо, наскільки все серйозно. Як капітан, я залишуся з командою, тому що мені належить зіграти важливу роль", - сказав Азар після гри з португальцями.

Як повідомляє видання Marca, це вже сьома травма бельгійця в сезоні-2020/21. Шість з них були м’язовими. У п’яти випадках із семи Азар травмував праву ногу.

Бельгія мінімально здолала Португалію (1:0). Переможним став красень-гол Торгана Азара з дальньої дистанції на 42-й хвилині.

(1:0). Переможним став красень-гол Торгана Азара з дальньої дистанції на 42-й хвилині. У чвертьфіналі бельгійці зіграють з Італією. Матч відбудеться 2 липня (22:00) в Мюнхені.

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