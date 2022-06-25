"Соняшникова форма": японський клуб презентував екіпірування в кольорах українського прапора (фото)

Японський футбольний клуб "Сьонан Бельмаре" підтримав Україну в боротьбі з російською агресією.

Клуб з Японії випустив ігрову форму в кольорах українського прапора. Новий комплект отримав назву "Соняшникова форма".

На домашніх матчах команди збираються роздавати фанатам насіння соняшника, національної квітки України, щоб він розквітнув і в їхньому місті.

Усі виручені кошти від продажу форми будуть спрямовані на допомогу Україні.

Shonan Bellmare unveiled their ‘Sunflower Uniform’ last month in honour of Ukraine. The colours taking inspiration from the Ukrainian flag and sunflowers which is Ukraines national flower



All proceeds going to charities to support Ukrainians @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/0Kek8mILVY — Charlotte Patterson (@kirbyhazard) June 24, 2022

Наразі "Сьонан Бельмаре" йде на передостанньому місці в елітному дивізіоні чемпіонату Японії, набравши шістнадцять очок після 17 турів.

Раніше повідомлялося, що американський футбольний клуб також створив спеціальний комплект форми на підтримку України.

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