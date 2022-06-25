Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Соняшникова форма": японський клуб презентував екіпірування в кольорах українського прапора (фото)

Дата публікації
Перегляди
944
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Соняшникова форма": японський клуб презентував екіпірування в кольорах українського прапора (фото)

twitter.com/kirbyhazard

Японський футбольний клуб "Сьонан Бельмаре" підтримав Україну в боротьбі з російською агресією.

Клуб з Японії випустив ігрову форму в кольорах українського прапора. Новий комплект отримав назву "Соняшникова форма".

На домашніх матчах команди збираються роздавати фанатам насіння соняшника, національної квітки України, щоб він розквітнув і в їхньому місті. 

Усі виручені кошти від продажу форми будуть спрямовані на допомогу Україні.

Наразі "Сьонан Бельмаре" йде на передостанньому місці в елітному дивізіоні чемпіонату Японії, набравши шістнадцять очок після 17 турів.

Раніше повідомлялося, що американський футбольний клуб також створив спеціальний комплект форми на підтримку України.

Читайте також:

Вчергове "підгоріло": у Росії зажадали ліквідувати банер із Зінченком

Wimbledon пожертвував солідну суму для допомоги українським біженцям

Непереможний український боксер продав чемпіонський пояс заради сиріт, матір яких убили російські окупанти

Наступна публікація