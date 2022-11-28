Соратнику Павелка обрали запобіжний захід: Запісоцький опиниться за ґратами

Генеральному секретареві УАФ Юрію Запісоцькому обрали запобіжний захід у справі щодо зникнення мільйона євро під час будівництва заводу штучних покриттів для футбольних полів.

Справу розглядав Печерський суд міста Києва.

Суддя Литвинова призначила Юрію Запісоцькому арешт до 23 січня 2023 року або заставу в розмірі 9,8 млн гривень.

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Цікаво, що зарплата генерального секретаря УАФ – пів мільйона гривень на місяць. Раніше він вже отримав запобіжний захід за іншою кримінальною справою, повʼязаною з розтратою майже 4 млн євро, отриманих свого часу ФФУ від УЄФА на розвиток дитячого футболу.

Уже завтра зранку (о 9:30 29.11.2022 року) в Печерському суді чекають на Андрія Павелка. За цією ж справою президентові Української асоціації футболу мають обрати запобіжний захід. Засідання буде відкритим для журналістів.

Зазначимо, що Печерський суд Києва мав обрати запобіжний захід президенту УАФ Андрію Павелку і генеральному секретарю Юрію Запісоцькому ще 25 листопада. Але "дивовижним чином" стало відомо про замінування будівлі суду.

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