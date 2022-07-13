"Сором на весь світовий теніс": віцепрезидент ФТУ - про вимогу Світоліної та інших гравців усунути його з посади

На початку липня українські тенісисти, серед яких Еліна Світоліна, Сергій Стаховський, Марта Костюк, Леся Цуренко, Людмила та Надія Кіченок, надіслали лист до Міжнародної тенісної федерації (ITF), а також інших тенісних організацій з вимогою усунути Зукіна з усіх посад.

Спортсмени заявили, що Зукін систематично перевищує повноваження на своїй посаді. Віцепрезидент ФТУ відреагував на скандал навколо своєї персони, зізнавшись, що для нього цей лист став великою несподіванкою.

"Мотиви підписантів мені достеменно невідомі. Швидше за все, за цим стоять інші люди, а спортсмени є лише інструментом. Для мене цей лист був великим сюрпризом. Є люди, які хочуть під час війни розв'язати особисті питання. Вважаю це аморальним. Усі наведені звинувачення є наклепом у класичному сенсі.

Капітани визначають склади збірних. Після цього запрошені до збірних гравців висувають свої фінансові вимоги участі у матчі за збірну України. Якщо ми знаходимо фінансовий компроміс - вони грають, якщо в нас немає коштів виконати їхні запити - капітани запрошують інших. Так сталося й останнього разу.

Хтось із тенісисток відмовився грати через фінансові запити? Завжди хтось відмовлявся грати через гроші. Так було і цього разу. Адже під час війни ми не в змозі платити гравцям гонорари. Хто саме? Я відповідав на це питання неодноразово і за складом команди можна побачити, хто був у заявці, а потім відмовився (Еліна Світоліна та Марта Костюк знялися з матчів через травми - прим.).

Яким буде підсумок цього конфлікту? Я вважаю, що це питання має бути адресоване тим, хто розпочав цей сором на весь світовий теніс. Наші гравці вирішили, що вони і є український теніс. Але вони лише верхівка великої піраміди, в якій всі розуміють, наскільки вони відірвані від реалій.

Цей лист засудила уся тенісна спільнота без виключення. Ми будемо радитися із президією та президентом про те, як федерації далі вибудовувати свої стосунки з цими гравцями (деякі з яких вже завершили кар'єри). Ми завжди були і є відкритими до діалогу", - цитує Зукіна Суспільне Спорт.

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