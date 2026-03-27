"Соромно": Миколенко назвав "позориськом" поразку від Швеції у плейоф відбору до ЧС-2026

Віталій Миколенко дав емоційний коментар після поразки збірної України від шведів.

Максим Приходько
Віталій Миколенко

Віталій Миколенко / © Associated Press

Захисник збірної України Віталій Миколенко емоційно прокоментував поразку від Швеції (1:3) у півфінальному матчі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

"Емоції, напевно, як і у решти України, що дивилася футбол. Прийшов на флеш, щоб подякувати тим людям, що додивилися це позорисько. Хотів перепросити, але немає чого просити вибачення після бою. Просто хотів подякувати, що додивилися і вболівали.

Чому програли? Не знаю. Немає чого розбирати, нічого не казатиму, потім теорію розберемо, зараз вже пізно. Просто соромно від того, як ми беззубо вийшли та зіграли. Якщо наводити приклад гру з Ісландією, як билися за цей плейоф, як вся Україна за нас вболівала, а на полі була цільна команда — сьогодні цього не було. Не можу цього пояснити, може не наш день. Але як є", — сказав Миколенко у коментарі MEGOGO.

Після поразки від шведів збірна України 31 березня проведе товариський поєдинок з Албанією, яка в іншому півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 поступилася Польщі (1:2).

Своєю чергою, шведи та поляки 31 березня в очному протистоянні розіграють путівку на Мундіаль.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

