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"Соромно, що розмовляю російською": український футболіст відреагував на агресію РФ

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"Соромно, що розмовляю російською": український футболіст відреагував на агресію РФ

фото - instagram.com/igor_plastun

Ігор Пластун зробив категоричну заяву на тлі вторгнення російських військ до України.

Український захисник болгарського "Лудогорця" Ігор Пластун опублікував у себе в Instagram-stories знімок синьо-жовтого прапора на знак засудження загострення російської агресії проти України.

"Соромно, що говорю російською", - підписав кадр Пластун.

фото - instagram.com/igor_plastun / ©
фото - instagram.com/igor_plastun

Футбольним фанатам Пластун відомий виступами за львівські "Карпати", київську "Оболонь", бельгійський "Гент" і болгарський "Лудогорець".

У нинішньому сезоні він провів провів 30 матчів за "Лудогорець" у всіх турнірах, забив один гол і зробив один асист. Також на рахунку Пластуна 4 матчі за збірну України.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указа також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила запит російського президента Володимира Путіна на застосування російської армії закордоном

Цього ж вечора президент РФ заявив, що Росія надаватиме війському допомогу терористичним "ДНР" та "ЛНР".

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