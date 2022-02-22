"Соромно, що розмовляю російською": український футболіст відреагував на агресію РФ

Ігор Пластун зробив категоричну заяву на тлі вторгнення російських військ до України.

Український захисник болгарського "Лудогорця" Ігор Пластун опублікував у себе в Instagram-stories знімок синьо-жовтого прапора на знак засудження загострення російської агресії проти України.

"Соромно, що говорю російською", - підписав кадр Пластун.

фото - instagram.com/igor_plastun

Футбольним фанатам Пластун відомий виступами за львівські "Карпати", київську "Оболонь", бельгійський "Гент" і болгарський "Лудогорець".

У нинішньому сезоні він провів провів 30 матчів за "Лудогорець" у всіх турнірах, забив один гол і зробив один асист. Також на рахунку Пластуна 4 матчі за збірну України.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила запит російського президента Володимира Путіна на застосування російської армії закордоном.

Цього ж вечора президент РФ заявив, що Росія надаватиме війському допомогу терористичним "ДНР" та "ЛНР".

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