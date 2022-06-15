"Соромно, що я грав у Росії": скандальний футболіст Селезньов визнав свою помилку

Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов назвав помилкою свій період кар’єри в Росії. На початку 2016 року він приєднався до "Кубані" та провів там кілька місяців.

Форвард "Миная" Євген Селезньов заявив, що йому соромно за те, що він грав за російську "Кубань", та розкритикував росіян за військове вторгнення в Україну.

"Моя позиція одна – я українець. Та завжди ним буду. Моя позиція щодо Росії змінилася не просто жорстко... Я не розумію цих... Навіть не називатиму. Так, мені соромно, що я грав у Росії. Тому що якщо ти називаєшся братом, а потім приходиш вбивати – це ідіотизм. Це навіть вимовляти не можна. Перше, що зроблю після перемоги? Навіть не знаю. Буду святкувати. Зустрімся з усіма хлопцями, які були на передовій", – сказав Селезньов в інтерв'ю YouTube-каналу Sportarena.

Нагадаємо, що Селезньов встиг зіграти за команду Прем'єр-ліги РФ десять матчів, у яких зумів відзначитись трьома забитими м'ячами.

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