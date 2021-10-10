"Спадкоємець" Кличків ефектно нокаутував американця в андеркарді бою Ф'юрі - Вайлдер

Віктор Вихрист здобув восьму перемогу на професійному рингу.

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист, якого називають "спадкоємцем" братів Кличків, переміг американця Майкла Маршалла в андеркарді чемпіонського поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером.

Наш 29-річний співвітчизник завершив бій технічним нокаутом у третьому раунді.

У другому раунді Вихрист відправив Маршалла в нокдаун. Американець піднявся і продовжив битву, проте на початку третього раунду Віктор знову звалив свого суперника на канвас рингу. Після цього рефері зупинив поєдинок.

Для Вихриста перемога стала восьмою на професійному рингу (6 - нокаутом). У минулому бою він вирубив на 20 років старшого поляка .

. Маршалл зазнав другої поразки в кар'єрі. Також на його рахунку 5 перемог (4 - нокаутом) та одна нічия.

Нагадаємо, головний поєдинок боксерського шоу на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі розпочнеться 10 жовтня не раніше 05:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію бою Ф'юрі - Вайлдер.

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