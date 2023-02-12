"Спадкоємець Кличків" несподівано зазнав першої поразки на професійному рингу (відео)

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист, якого називають "спадкоємцем братів Кличків", поступився кубинцю Леньє Перо в поєдинку у Сан-Антоніо (США).

Бій за участю 30-річного українця став частиною андеркарду поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі між Реєм Варгасом та О'Шакі Фостером.

Поєдинок був розрахований на 10 раундів. На початку бою Вихрист діяв активніше за суперника. Наприкінці третього раунду він завдав потужного бокового удару, який похитнув Перо. Але кубинцю вдалося втриматися на ногах.

What a shot at the bell!



Viktor Faust staggers Peró with a nasty counter at the end of the 3rd round



Tune in live to #PeroFaust LIVE on @Showtime#VargasFoster pic.twitter.com/yDkiFdeVwt — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 12, 2023

Після семи раундів Віктор лідирував на суддівських записках. Проте восьмий раунд став вирішальним у цьому протистоянні. Вихрист раптово пропустив комбінацію ударів у корпус та голову, після якої не зміг оговтатися.

Перо кинувся добивати українця, але рефері втрутився та зупинив бій, зафіксувавши перемогу кубинця технічним нокаутом.

WOW!@pero_lenier lands multiple BIG shots en route to an 8th round stoppage over Faust #PeroFaust | #VargasFoster pic.twitter.com/ZDxhEuJQgO — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 12, 2023

Для Вихриста ця поразки стала першою у професійній кар'єрі. Також у його активі 11 перемог (7 – нокаутом). На рахунку кубинського боксера 9 перемог (6 – нокаутом) у 9 боях.

Нагадаємо, у своєму попередньому бою, який відбувся в грудні 2022 року, Вихрист одноголосним суддівським рішенням переміг 47-річного американського ветерана Франкліна Лоуренса.

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