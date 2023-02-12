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"Спадкоємець Кличків" несподівано зазнав першої поразки на професійному рингу (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
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2 хв
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"Спадкоємець Кличків" несподівано зазнав першої поразки на професійному рингу (відео)

Фото: twitter.com/SHOsports

Віктор Вихрист програв технічним нокаутом у восьмому раунді.

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист, якого називають "спадкоємцем братів Кличків", поступився кубинцю Леньє Перо в поєдинку у Сан-Антоніо (США).

Бій за участю 30-річного українця став частиною андеркарду поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі між Реєм Варгасом та О'Шакі Фостером.

Поєдинок був розрахований на 10 раундів. На початку бою Вихрист діяв активніше за суперника. Наприкінці третього раунду він завдав потужного бокового удару, який похитнув Перо. Але кубинцю вдалося втриматися на ногах.

Після семи раундів Віктор лідирував на суддівських записках. Проте восьмий раунд став вирішальним у цьому протистоянні. Вихрист раптово пропустив комбінацію ударів у корпус та голову, після якої не зміг оговтатися.

Перо кинувся добивати українця, але рефері втрутився та зупинив бій, зафіксувавши перемогу кубинця технічним нокаутом.

Для Вихриста ця поразки стала першою у професійній кар'єрі. Також у його активі 11 перемог (7 – нокаутом). На рахунку кубинського боксера 9 перемог (6 – нокаутом) у 9 боях.

Нагадаємо, у своєму попередньому бою, який відбувся в грудні 2022 року, Вихрист одноголосним суддівським рішенням переміг 47-річного американського ветерана Франкліна Лоуренса.

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Дата публікації
Перегляди
1290
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