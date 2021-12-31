"Спадкоємець" Кличків провів першу дуель поглядів з досвідченим суперником (відео)

Українець зустрінеться з грузином Кіладзе.
29-річний український боксер Віктор Вихрист (8-0, 6 КО), якого називають "спадкоємцем" братів Кличків, у ніч на 2 січня проведе бій із 35-річним грузинським бійцем Яго Кіладзе (27-5-1-, 19 КО).
Зустріч відбудеться у Лас-Вегасі в андеркарді бою Луїс Ортіс – Чарльз Мартін.
За кілька днів до бою суперники вперше зустрілися та провели дуель поглядів.
- На рахунку Вихриста вісім перемог на професійному рингу (6 - нокаутом).
- В останньому бою в андеркарді бою Ф'юрі - Вайлдер українець нокаутував американця Майка Маршала.
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