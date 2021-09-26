Спадкоємець Кличків: Усик сенсаційно переміг Джошуа і завоював чотири пояси в суперважкій вазі

Спадкоємець Кличків: Усик сенсаційно переміг Джошуа і завоював чотири пояси в суперважкій вазі

Відбувся один з найбільш очікуваних поєдинків 2021 року.

Українець Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA і IBO британця Ентоні Джошуа і завоював пояси, якими той володів.

Поєдинок пройшов у досить обережній манері. Але все ж Усик трохи краще розпочав бій, одразу ж захопивши ініціативу. Водночас ударів українець викидав не так багато. Джошуа і зовсім діяв надто інертно.

Майже в кожному раунді Олександр був не набагато, але все ж кращим за суперника, який зміг потрапити в українця за весь бій лічені рази.

У фінальних раундах перевага Усика було вже дуже відчутною. У заключній трихвилинці від падіння Ентоні врятував лише гонг. Рахунок на суддівських записках: 117-112, 116-112, 115-113.

Таким чином, Усик завоював пояси IBF, WBO, WBA Super і IBO, якими свого часу володіли брати Клички.

From one Champ to another



Vitali x Oleksandr #JoshuaUsyk pic.twitter.com/kFpLVfoBcc — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 25, 2021

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразки.

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