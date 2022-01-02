"Спадкоємець" Кличків здобув дострокову перемогу в скандальному поєдинку з 5 нокдаунами (відео)

Віктор Вихрист двічі побував в нокдауні, але це не завадило йому виграти бій технічним нокаутом.

У ніч проти 2 січня український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист переміг грузина Яго Кіладзе в поєдинку, який відбувся у Лас-Вегасі в андеркарді бою Луїс Ортіс - Чарльз Мартін.

29-річний українець виграв бій технічним нокаутом у другому раунді. У першому раунді Вихрист двічі відправив 35-річного Кіладзе в нокдаун, але й сам пропустив потужний удар у підборіддя та опинився на підлозі.

У другому раунді Віктор знову побував у нокдауні, проте зумів піднятися та втретє відправити на канвас свого суперника. Кіладзе зміг встати та був налаштований продовжувати, але рефері ухвалив неоднозначне рішення та зупинив бій.

Таке рішення серйозно розлютило Кіладзе. Грузинський боксер рукою відштовхнув суддю та влучив йому просто в обличчя.

Для Вихриста ця перемога стала 9-ю на професійному рингу (7 - нокаутом) у 9 поєдинках.

Кіладзе програв ушосте в своїй кар'єрі. Також у його активі 27 перемог (19 - нокаутом) та одна нічия.

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