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"Спадщина для майбутніх поколінь": сім'я Пеле опублікувала прощальний лист після смерті легенди

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Спадщина для майбутніх поколінь": сім'я Пеле опублікувала прощальний лист після смерті легенди

Фото: Associated Press

Рідня "короля футболу" звернулася до уболівальників з усього світу.

29 грудня у віці 82 років помер легендарний бразильський футболіст Пеле. Сумна звістка сколихнула весь футбольний світ. Родина легендарного бразильця опублікувала своє послання до фанатів "короля футболу".

"Натхненням та любов'ю ознаменувався шлях короля Пеле, який сьогодні мирно пішов з життя. На своєму шляху він зачаровував світ своїм генієм, зупинив війну, здійснював соціальні вчинки по всьому світу. Він передавав іншим те, що, на його думку, було ліками проти усіх наших проблем – любов. Його сьогоднішнє послання стає спадщиною для майбутніх поколінь. Любов, любов і любов, назавжди", – йдеться в тексті повідомлення.

Єдиний в історії триразовий чемпіон світу з футболу останній місяць свого життя провів у лікарні, куди був госпіталізований 29 листопада на тлі респіраторної інфекції.

Останнім часом здоров'я "короля футболу" різко погіршилося. У вересні 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини у правій частині товстої кишки. Відтоді він проходив курс лікування, проте хіміотерапія вже не допомагала. Рак прогресував і спричинив проблеми з нирками та серцем.

Останні дні свого життя Пеле провів з рідними у лікарні Сан-Паулу, де отримував паліативну допомогу. Родина ні на хвилину його не покидала.

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Дата публікації
Перегляди
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