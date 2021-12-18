Спалах COVID-19: АПЛ скасувала вже 10-й поєдинок за останній тиждень

У еліті англійського футболу загострюється ситуація з захворюваністю.
Матч 18-го туру чемпіонату Англії між "Астон Віллою" та "Бернлі" не відбудеться у раніше заплановані дату й час.
Як повідомляє, пресслужба господарів поля поєдинок було перенесено за кілька годин до стартового свистка.
Причиною такого рішення став спалах коронавірусу у "Астон Віллі"
Aston Villa can confirm that today’s Premier League fixture with Burnley has been postponed due to an increased amount of positive Covid-19 test results within our playing squad.— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 18, 2021
"Підтверджуємо, що сьогоднішній матч прем'єр-ліги з Бернлі перенесений у зв'язку зі збільшенням кількості хворих на Covid-19 у нашому складі", - зазначається у повідомленні клубу.
Загалом через хворобу з 12 грудня вже було скасовано десять матчів різних турів (16, 17, 18).
- Серед запланованих сьогодні п'яти матчів відбудеться лише зустріч "Арсеналу" та "Лідса".
- У турнірній таблиці АПЛ "Астон Вілла" посідає десяте місце з 22 балами. "Бернлі" йде на 18-му рядку з 11 очками.
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