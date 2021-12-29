Спалах COVID-19: іспанський гранд стикнувся з кадровими проблемами перед матчем з аутсайдером Ла Ліги

Спалах COVID-19: іспанський гранд стикнувся з кадровими проблемами перед матчем з аутсайдером Ла Ліги

Можливість проведення поєдинку під загрозою.

Каталонська "Барселона" продовжує звітувати про нові зараження коронавірусом у клубі.

За підсумками чергового ПЛР-тестування на COVID-19 ще троє футболістів "синьо-гранатових" здобули позитивний результат. Це Гаві, Усман Дембеле та Самюель Умтіті, йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.

Клуб повідомив про позитивні випадки хвороби у відповідні органи охорони здоров'я. У стані "Барселони" вже 7 інфікованих, з яких одразу 5 захисників – Умтіті, Альба, Бальде, Лангле та Алвес.

Футболісти вирушили на самоізоляцію, а боси клубу повідомили відповідні органи про те, що сталося.

Таким чином, проведення поєдинку проти "Мальорки" під великим питанням, оскільки у стані аутсайдера чемпіонату також виявлено велику кількість заражених.

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