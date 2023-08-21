Спартак Трнава – Дніпро-1: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій

Дніпряни підходять до вирішальних поєдинків у боротьбі за єврокубкову осінь без головного тренера.

У середу, 23 серпня, "Дніпро-1" зіграє проти словацького клубу "Спартак" Трнава в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Антона Малатинського" в Трнаві (Словаччина). Початок зустрічі – о 19:30 за київським часом.

"Дніпро-1" потрапив до стадії плейоф відбору Ліги конференцій, почергово вилетівши з кваліфікації Ліги чемпіонів (від грецького "Панатінаїкоса" – 1:3, 2:2) та Ліги Європи (від чеської "Славії" – 0:3, 1:1).

У своєму останньому матчі в чемпіонаті України дніпровський клуб зазнав сенсаційної поразки від "Оболоні" (1:2), після чого Олександр Кучер подав у відставку з посади головного тренера команди.

"Спартак" Трнава вийшов до плейоф кваліфікації Ліги конференцій, сенсаційно обігравши у 3-му раунді польський "Лех" (1:2, 3:1).

Де дивитися матч Спартак Трнава – Дніпро-1

На території України поєдинок у прямому ефірі покажуть телеканал УНІАН та Youtube-канал FootballHub.

Крім того, гру можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

На нашому сайті також буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Спартак" Трнава – "Дніпро-1".

Прогнози букмекерів на матч Спартак Трнава – Дніпро-1

У майбутньому поєдинку букмекери віддають перевагу словацькому клубу. На перемогу "Спартака" можна поставити з коефіцієнтом 2,19. Нічия – 3,55. Виграш дніпрян – 3,35.

А ось фаворитом двоматчевої дуелі є український колектив. На вихід "Дніпра-1" до групового етапу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,66. Підсумковий успіх словацької команди – 2,25.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 31 серпня, у словацькому місті Кошице. Саме тут "Дніпро-1" грає свої номінально домашні єврокубкові поєдинки через повномасштабну війну, яку російські окупанти ведуть поти України.

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