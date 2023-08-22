Спартак Трнава – Дніпро-1: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій

Дивіться перший поєдинок у боротьбі за вихід до групового етапу Ліги конференцій між дніпрянами і словацьким клубом.

У середу, 23 серпня, "Дніпро-1" зіграє проти словацького клубу "Спартак" Трнава в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Антона Малатинського" в Трнаві (Словаччина). Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

До матчу зі "Спартаком" дніпровський клуб підходить без головного тренера, адже Олександр Кучер подав у відставку після сенсаційної поразки від "Оболоні" (1:2) в чемпіонаті України.

Поєдинок-відповідь відбудеться у четвер, 31 серпня, у словацькому місті Кошице.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до групового етапу Ліги конференцій. Команда, яка програє, попрощається з єврокубками.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Спартак" Трнава – "Дніпро-1" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі УНІАН.

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