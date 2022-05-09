"Спасибі діду за перемогу": Ломаченко привітав з 9 Травня та вшанував пам'ять родича

"Спасибі діду за перемогу": Ломаченко привітав з 9 Травня та вшанував пам'ять родича

Український боксер Василь Ломаченко у своїх соцмережах привітав усіх з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

34-річний український боксер легкої ваги, який від початку повномасштабного російського вторгнення боронить Україну в лавах тероборони Білгород-Дністровського, поклав квіти до меморіалу жертв Другої світової війни у своєму рідному місті Білгород-Дністровський.

Саме там також написане прізвище родича боксера - Василя Івановича Ломаченка.

Відповідне фото Ломаченко опублікував у себе в Instagram, привітавши фоловерів із Днем перемоги.

"Спасибі діду за перемогу. Із Днем перемоги", - написав Василь у коментарі до знімку.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко відмовився від бою за звання абсолютного чемпіона світу проти австралійця Джорджа Камбососа та вирішив залишитися захищати Україну від російських загарбників.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Нагадаємо, напередодні непереможний український боксер-напівлегковаговик Арнольд Хегай переміг мексиканського суперника технічним нокаутом.

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