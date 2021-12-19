"Спеція" з Коваленком не змогла визначити сильнішого з "Емполі"

Команди обмінялися голами.
В рамках 18-го туру італійської Серії А "Спеція" приймала на своєму полі "Емполі". Поєдинок завершився бойовою нічиєю - 1:1.
Команда Тіаго Мотти вийшла вперед завдяки автоголу Ріккардо Маркіцци на 50-й хвилині. "Емполі" відігрався після того, як у свої ворота забив Дімітріос Ніколау.
Український півзахисник "Спеції" Віктор Коваленко вийшов на заміну на 73-й хвилині та отримав жовту картку.
- "Спеція" з 13 очками залишається на 17-му місці в Серії A. "Емполі" має 27 очків та розташовується на 8 позиції турнірної таблиці.
- В наступному турі "б'янконері" зіграють із "Наполі" на виїзді.
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