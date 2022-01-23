"Спеція" з Коваленком виграла третій матч поспіль та віддалилася від зони вильоту Серії А

Команда українця обіграла "Сампдорію".
В рамках 23-го туру італійської Серії А "Спеція" на домашньому полі мінімально перемогла "Сампдорію" - 1:0.
Єдиний гол поєдинку забив на 69-й хвилині Даніеле Верде.
Гості догравали зустріч у меншості – другу жовту картку отримав Альбін Екдаль.
Український півзахисник "Спеції" Віктор Коваленко вийшов на поле у стартовому складі. На 64-й хвилині хавбека було замінено.
- "Спеція" піднялася на 14-те місце у Серії А. "Сампдорія" йде на 16-й позиції.
- У наступному турі, який відбудеться 6 лютого, "Спеція" зіграє проти "Салернітани", а "Сампдорія" прийме "Сассуоло".
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