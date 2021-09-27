"Спекотна" сторона протистояння Усика і Джошуа: фото сексуальних ринг-гьорлз, які працювали на поєдинку

У ринзі було на що подивитися навіть у перервах між раундами.

Пристрасті після сенсаційної перемоги українського боксера Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа в бою за чемпіонські пояси за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO в суперважкій вазі трохи вляглися. Тому саме час згадати, хто розважав публіку під час коротких перерв між раундами.

А право працювати у статусі ринг-гьорлз на одному з найбільш очікуваних поєдинків року отримали дві сексапільні красуні - Дженніфер Максуїн і Лаура Стенфорд. Дівчата своєю ефектною зовнішністю не давали нудьгувати глядачам у моменти, коли Усик брав перепочинок.

instagram.com/matchroom_girls

instagram.com/matchroom_girls

ДЖЕННІФЕР МАКСУЇН

instagram.com/jennifermcsween

instagram.com/jennifermcsween

instagram.com/jennifermcsween

instagram.com/jennifermcsween

instagram.com/jennifermcsween

instagram.com/jennifermcsween

instagram.com/jennifermcsween

ЛАУРА СТЕНФОРД

instagram.com/lauraestanford

instagram.com/lauraestanford

instagram.com/lauraestanford

instagram.com/lauraestanford

instagram.com/lauraestanford

instagram.com/lauraestanford

instagram.com/lauraestanford

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Джошуа врятував фінальний гонг , який пролунав на 5 секунд раніше.

В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але , який пролунав на 5 секунд раніше. Усик відібрав у Джошуа титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

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