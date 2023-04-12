"Співчуваю українцям": знаменитий тенісист засудив допущення росіян і білорусів до Wimbledon-2023

Колишня перша ракетка світу Енді Маррей прокоментував рішення організаторів Wimbledon допустити тенісистів з Росії та Білорусі до цьогорічного турніру.

Зірковий британець засудив повернення до змагань гравців з країн-агресорок, висловивши підтримку українським тенісистам.

"Заздалегідь знав, що все так і буде. Думаю, дуже важливо продовжувати говорити про те, що насправді відбувається в Україні зараз, не зосереджуючись на кількох тенісистах і кількох спортсменах, які можуть або не можуть брати участь у великих спортивних змаганнях.

Це складне рішення для Вімблдону. Очевидно, що решта спорту пішла в зовсім іншому напрямку. Це зробило рішення дуже важким. Але не думаю, що це має стосуватися конкретно цього рішення. Мені здається, це трохи відволікає увагу від того, що насправді відбувається. Не хочеться, щоб так було. Хочеться, щоб справжня проблема була в центрі уваги всіх цих обговорень.

Звісно, співчуваю українським тенісистам. Бачив, Світоліна та Костюк говорили, наскільки їм було тяжко. Можливо, вони могли б отримати більше підтримки. Треба розуміти і їхню точку зору, а не тільки гравців, яким не дозволили грати минулого року. У турі є українські гравці, чиї сім'ї постраждали, вони теж переживають неймовірно важкі часи. І це важливо", – наводить слова Маррея Tennis Majors.

Зазначимо, що цього року росіян і білорусів допустили до Wimbledon у нейтральному статусі за умови виконання ними низки правил. Тенісисти з РФ та Білорусі, а також їхні команди повинні підписати "декларацію про нейтралітет". Також на турнір не допустять гравців, які отримують фінансування від держав країн-агресорок.

Основна сітка Wimbledon-2023 відбудеться від 3 до 16 липня.

Нагадаємо, минулого року Wimbledon став єдиним великим турніром, який не допустив до участі росіян і білорусів.

Через недопущення до турніру гравців з Росії та Білорусі міжнародні тенісні організації – ATP, WTA і ITF – позбавили Wimbledon-2022 рейтингових очок.

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