"Співчуваю йому": Ребров оцінив стартовий період Шевченка на чолі "Дженоа"

Український керманич "Аль-Айна" вважає, що серед підопічних Шевченка бракує якісних гравців.

Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров поділився враженнями від початку роботи Андрія Шевченка на посаді коуча "Дженоа".

"Андрій Миколайович зараз працює в "Дженоа", бо він віддав дуже багато італійському футболу, його дуже поважають в цій країні. Плюс, що дуже важливо для тренера, він зробив хорошу кар'єру як керманич національної збірної. У нього повірили і зараз він працює там.

Плюс Андрій дуже добре розмовляє італійською. Я подивився декілька матчів - співчуваю Андрію Миколайовичу. Зараз, звичайно, дуже важкий період для нього. Побажав йому успіхів, але буде дуже непросто. Головне, щоб керівники, які це все бачать, дотягли до періоду, коли можна підсилити команду. Зараз дуже важко щось зліпити, особливо, коли він грає майже усі матчі з лідерами.

Важко налагодити якусь модель гри, бо зараз футболісти бачать, що є щось нове, є покращення, але немає результату - це проблема. Хоча я впевнений, що футболісти задоволені роботою з Андрієм Миколайовичем. Я не бачив раніше "Дженоа", але, як на мене, якості футболістів бракує", - розповів Ребров в інтерв'ю "Бомбардиру".

Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, підписавши контракт до літа 2024 року. У семи матчах Серії А під керівництвом україня "грифони" зазнала п'яти поразок та двічі зіграли внічию.

Єдину перемогу на чолі генуезького клубу Шевченко здобув в 1/16 фіналу Кубка Італії, мінімально здолавши "Салернітану" .

. Наразі команда Шевченка з 11 пунктами у своєму активі йде в зоні вильоту на 18-й сходинці Серії А. У 20-му турі італійського чемпіонату, який відбудеться вже після зимової перерви, "Дженоа" на виїзді протистоятиме "Сассуоло".

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