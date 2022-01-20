Спіймали на вживанні допінгу: російську фігуристку дискваліфікували на два роки

Дискваліфікація набула чинності 18 січня.
Російська фігуристка Валерія Старигіна дискваліфікована на два роки за порушення антидопінгових правил.
Про це повідомляє пресслужба Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).
"Комісія з попереднього розгляду випадків порушення антидопінгових правил РУСАДА прийняла рішення дискваліфікувати спортсменку Старигину Валерію на 2 роки за порушення п. 2.2 Загальноросійських антидопінгових правил, починаючи з 18 січня 2022 року", – зазначається у повідомленні.
- Старигіна виграла міжнародний Кубок Ніцци 2011 року в танцях на льоду разом із Іваном Волобуєвим. Того ж року пара виборола срібло Кубка Босфору в Стамбулі.
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