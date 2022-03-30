Спіймалися на допінгу: трьох російських плавців дискваліфікували на чотири роки та позбавили медалей

Спіймалися на допінгу: трьох російських плавців дискваліфікували на чотири роки та позбавили медалей

Спортсмени країни-агресорки отримали покарання за вживання заборонених речовин.

Міжнародна федерація водних видів спорту (FINA) дискваліфікувала трьох російських плавців Артема Лобузова, Артема Подьякова та Олександру Соколову на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

У російських спортсменів виявили "низку маніпуляцій і фабрикування" результатів. Усі порушення сталися кілька років тому. У допінг-пробі Соколової, яку було взято ще в 2013 році, знайшли заборонений діуретик фуросемід. У пробі Подьякова виявили діуретик ацетазоламід, У Лобузова - тренболон, метенолон та оксандролон.

Зазначається, що Соколова уникла покарання раніше, оскільки Московська лабораторія позначила результат допінг-тесту як негативний. Своєю чергою, результати проб Подьякова і Лобузова також були приховані.

Усі результати спійманих на допінгу плавців від 2014 року анульовані. Вони втратять свої медалі та інші нагороди, здобуті на змаганнях, починаючи від 2014 року. Їхня 4-річна дискваліфікація відраховується від серпня 2021 року. Усі троє спортсменів уже завершили кар'єри.

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