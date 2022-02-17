Спіймав шість куль: бійця ММА поранили під час стрілянини в центрі Москви

Спіймав шість куль: бійця ММА поранили під час стрілянини в центрі Москви

Вогонь відкрив охоронець фітнес-клубу.

Боєць ММА Багдат Дюсембаєв на прізвисько "Казах" був поранений під час стрілянини біля фітнес-клубу в центрі Москви.

Про це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що спортсмен посварився із охоронцем спортивного закладу на вулиці Орджонікідзе. Дюсембаєв приїхав купувати абонемент до фітнес-клубу. Він залишив автомобіль на парковці та займався оформленням клубної карти.

Охорона попросила Багдата прибрати машину, почався конфлікт, під час якого охоронець шість разів вистрілив у Дюсембаєва. Боєць отримав поранення у груди, його госпіталізували до однієї з лікарень. Медики надають йому допомогу.

30-річний Багдат Дюсембаєв виступає у аматорському ММА. Боєць брав участь у турнірах TOPDOG та Hardcore ММА. На його рахунку сім поєдинків, у яких він здобув дві перемоги, зазнав чотирьох поразок, і один раз була нічия.

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