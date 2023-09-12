Спіймався на допінгу: зірку "Ювентуса" та збірної Франції усунули від футболу

Півзахисник "Ювентуса" та збірної Франції Поль Погба провалив допінг-тест після матчу першого туру італійської Серії А проти "Удінезе", який відбувся 20 серпня.

Через це Національний антидопінговий трибунал Італії тимчасово усунув 30-річного француза від футболу до з'ясування обставин, повідомив офіційний сайт туринського клубу.

За інформацією низки італійських ЗМІ, аналізи Погба показали підвищений рівень тестостерону у його крові.

Тепер у Погба є три дні для того, щоб запросити розкриття проби Б. Якщо позитивний результат підтвердиться, француз може отримати дворічну дискваліфікацію. Якщо ж буде доведено, що гравець навмисне вживав заборонений препарат, йому загрожує "бан" на чотири роки.

Нагадаємо, влітку минулого року Погба у статусі вільного агента повернувся до "Ювентуса" після шести сезонів у "Манчестер Юнайтед", який заплатив туринцям 105 мільйонів євро за трансфер француза.

Раніше Поль вже захищав кольори "б'янконері" від 2012 до 2016 року. Сумарно хавбек зіграв у складі "Старої синьйори" 190 матчів, відзначившись 34 голами та 41 асистом.

Цього сезону Погба провів на полі лише 52 хвилини у двох матчах Серії А, в яких результативними діями не відзначився.

За збірну Франції футболіст виступає від 2013 року та зіграв 91 матч, забив 11 голів. У складі "Ле Бле" він став срібним призером Євро-2016, переможцем чемпіонату світу-2018, а також виграв Лігу націй-2020/21.

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