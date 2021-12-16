Спіймався на кокаїні: зіркового хокеїста збірної Росії не пустять на Олімпіаду-2022

Спіймався на кокаїні: зіркового хокеїста збірної Росії не пустять на Олімпіаду-2022

Міжнародна федерація хокею відмовилася йти на поступки росіянам.

Дворазовий чемпіон світу у складі збірної Росії з хокею Євген Кузнєцов не виступить на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Гравцю відмовилися скоротити термін дискваліфікації за порушення антидопінгових правил. Про це повідомив президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф.

"Я не зміню рішення щодо Кузнєцова. Він не зможе зіграти в Пекіні. Знаю, що засмутив своєю вдповіддю, але ми не можемо змінювати правила заради однієї людини", - сказав очільник світового хокею.

Кузнєцов здав позитивну допінг-пробу на кокаїн після завершення Чемпіонату світу 2019 року. Хокеїста відсторонили від змагань під егідою IIHF до 12 червня 2023 року.

Водночас на інші турніри заборона не поширюється. Тому Кузнєцов продовжує виступати в НХЛ за "Вашингтон".

Федерація хокею Росії розраховувала на скорочення терміну усунення Кузнєцова, аби він допоміг своїй збірній на Олімпійських іграх-2022, проте IIHF відхилила прохання росіян.

У поточному сезоні Кузнецов провів 28 матчівза "Вашингтон" в НХЛ, відзначився 9 закинутими шайбами та 21 результативною передачею.

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