Сплутали з наркоторговцем: правоохоронці затримали хавбека "Мілана" і неабияк здивувалися, коли усвідомили свою помилку (відео)

Футболіст "Мілана" Тьємуе Бакайоко потрапив у неприємну ситуацію. Правоохоронці переплутали його з наркоторговцем, який брав участь у перестрілці.

Позашляховик, яким керував французький хавбек "Мілана" Тьємуе Бакайоко, було зупинено прямо на вулицях італійського місця. Футболіста попросили вийти на вулицю й почали обшукувати. Процес зняли камери відеореєстраторів у автомобілях, які зупинилися позаду.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Правоохоронці переплутали француза з сенегальським наркоторговцем, який днем ​​раніше втік після перестрілки з поліцією. Автомобіль Бакайоко відповідав опису машини підозрюваних – чорний позашляховик. Крім того, він був одягнений у зелену сорочку, як і один із підозрюваних.

Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermato Bakayoko e bestemmia è poesia pic.twitter.com/f3fBRqtL9f — Captain Rossonero - Il Primo Rossonero (@DrGianlucaFumo) July 17, 2022

Поліцейські швидко впізнали Бакайоко, відпустили його на місці і вибачилися. Пізніше поліція Мілана пояснила, що футболіста зупинили через схожість із підозрюваним.

"Ми шукали чорний позашляховик із двома чоловіками в ньому, один із яких – темношкірий у зеленій сорочці", - зазначили вони.

Зазначимо, що інцидент стався 3 липня, але відомо про нього стало лише зараз.

27-річний Бакайоко грає за "Мілан" на правах оренди з "Челсі". При цьому у Франції ходять чутки, що гравець проводить в Італії останні дні та незабаром підпише повноцінний контракт із "Марселем".

Нагадаємо, що шведський нападник Златан Ібрагімович підписав новий контракт з італійським "Міланом".

Читайте також:

Вимагає 50 мільйонів євро компенсації: "Шахтар" подає позов до CAS через нове трансферне правило ФІФА

У чемпіонаті Еквадору забили переможний гол "ударом скорпіона": відео шедевру

Цирк на дроті: у Нігерії команди влаштували епічний "договірняк" під час серії пенальті (курйозне відео)