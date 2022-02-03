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Сплутали з охоронцем: новачок французького клубу шокував одноклубника зайвою вагою

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Сплутали з охоронцем: новачок французького клубу шокував одноклубника зайвою вагою

twitter.com/LaSevillafut

Гравець прибув до розташування нової команди, набравши 20 кг.

Французький захисник Жоріс Ньяньон, який наприкінці минулого року вільним агентом приєднався до "Сент-Етьєна", потрапив у курйозну ситуацію.

У вересні "Севілья" дочасно розірвала з футболістом контракт через "непрофесійний підхід до роботи" та проблем з фізичною формою. Ньяньон підписав угоду із "Сент-Етьєном", а коли прибув до розташування своєї нової команди, виявилося, що він за останні місяці набрав аж 20 кг.

Як стверджує So Foot з посиланням на Le Parisien, один із нових одноклубників Ньяньона спочатку прийняв його за охоронця. "Коли я побачив його в роздягальні, то подумав, що це охоронець. Він був дуже пухлим", - сказав один із футболістів французького клубу.

  • Ньяньон є вихованцем французького "Ренна". За "Севілью" він виступав від 2018 до 2021 року.
  • Востаннє Жоріс брав участь у офіційному матчі в грудні 2020 року.

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