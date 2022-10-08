Сплутав Алієва із Зозулею: коментатор матчу УПЛ припустився епічного "ляпу" (відео)

Кумедний епізод трапився під час поєдинку між "Колосом" та "Інгульцем".

Коментатор матчу 6-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися ковалівський "Колос" та петровський "Інгулець", відзначився курйозним фейлом.

Під час поєдинку телережисер показав колишнього півзахисника київського "Динамо" та збірної України Олександра Алієва, який у формі ЗСУ прийшов наживо подивитися гру на стадіоні в Ковалівці. Однак коментатор помилився і представив його як іншого відомого українського футболіста Романа Зозулю.

"Роман Зозуля на наших екранах. Екснападник національної збірної України та "Дніпра" сьогодні завітав до Ковалівки спостерігати за матчем наживо", - сказав коментатор в ефірі.

На цей коментаторський "ляп" Алієв відреагував у себе в Instagram.

"Які феноменальні коментатори у нас", - написав Алієв, опублікувавши уривок з трансляції.

Додамо, що сам матч завершився без голів - 0:0.

"Колос" має у активі 11 очок і та піднявся на третє місце турнірної таблиці УПЛ. "Інгулець" з трьома очками - у списку аутсайдерів чемпіонату.

У наступному матчі "Колос" зіграє із "Зорею". "Інгулець" зустрінеться із "Дніпром-1".

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