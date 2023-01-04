Сплутав країну, куди приїхав грати: Роналду сконфузився на презентації в "Аль-Насрі" (відео)

Зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду потрапив у курйоз на пресконференції під час своєї презентації в клубі "Аль-Наср", до якого він перебрався 30 грудня 2022 року.

Під час спілкування з журналістами 37-річний бомбардир помилково сказав, що гратиме у Південно-Африканській Республіці, хоча насправді "Аль-Наср" – клуб зі Саудівської Аравії.

"Для мене немає нічого страшного в тому, що моя кар'єра продовжиться в ПАР. Думка людей на цю тему мене не цікавить", –сказав Кріштіану на пресконференції.

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa pic.twitter.com/2wjlh5giQ5 — SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023

Також Роналду зробив ще декілька гучних заяв. Зокрема, він заявив, що його кар'єра в Європі закінчена. Португалець наголосив, що вважає себе унікальним футболістом і збирається продовжити бити рекорди.

"У мене були пропозиції з Бразилії, Португалії, США, Австралії. Але я пообіцяв "Аль-Насру", що перейду до них. Це не кінець для мене. Саудівська ліга дуже конкурентоспроможна. Знаю, що люди не усвідомлюють це.

Я – унікальний футболіст, тому й контракт унікальний. Я побив усі рекорди й робитиму це тут, тому що я унікальний. Для мене це нормально. Моя місія у Європі завершилася – я грав за найбільші клуби, виграв все. Тепер новий челендж", – сказав Роналду.

Презентацію Роналду на стадіоні "Мрсул-парк" відвідало близько 30 тисяч осіб. Кріштіану зустрічали оплесками та феєрверками.

Walks of the greatness pic.twitter.com/7FzLZSchQ5 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

An unwavering passion for the club we love



This is Al Nassr. This is our club. And these are our incredible fans #HalaRonaldo pic.twitter.com/mDv6vZJfYA — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

Нагадаємо, Кріштіану підписав контракт з "Аль-Насром" до літа 2025 року. У новому клубі він буде заробляти "космічні" 200 мільйонів доларів на рік.

"Аль-Наср" став п'ятим клубом у кар'єрі КріРо. Раніше він виступав за лісабонський "Спортинг" (2002-2003), "Манчестер Юнайтед" (2003-2009, 2021-2022), мадридський "Реал" (2009-2018) і туринський "Ювентус" (2018-2021).

Останнім клубом Роналду був англійський "Манчестер Юнайтед", який 22 листопада оголосив про розірвання контракту з ним. Це сталося після резонансного інтерв'ю , в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.

про розірвання контракту з ним. Це сталося після , в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа. Кар'єру в новому клубі Роналду розпочне з дискваліфікації на два матчі через скандальну поведінку під час квітневого поєдинку АПЛ проти "Евертона".

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