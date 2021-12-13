Сплутав ринг із театром: рефері переможного бою Ломаченка розірвав соцмережі своєю мімікою (відео)

Суддя поєдинку продемонстрував неабияку акторську гру.
Досить дивний інцидент стався під час бою Василя Ломаченка з ганцем Річардом Коммі в ніч проти 12 грудня у Нью-Йорку. Українець показав чудовий бокс і переміг, проте не лише він "запалював" у ринзі під час поєдинку.
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Свою хвилину слави на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" отримав рефері бою Стів Вілліс. Американець здивував глядачів своєю поведінкою в одному з епізодів. Поки українець бомбардував опонента нещадними ударами, Вілліс чомусь активно скалив свої зуби.
Відео чудернацького моменту розлетілося Мережею та швидко стало хітом.
Is it normal for a #boxing referee to #grimace when he sees a barrage of punches? @VasylLomachenko #lomacommey #FreeJoeExotic pic.twitter.com/joVPd5EGd1— RedBloodedAmerican (@USAfarmhand) December 12, 2021
Додамо, що Вілліс в житті працює не лише рефері. У вільний від боксу час він заробляє гроші на стендап-шоу. Раніше Стів також дозволяв собі грати мімікою в ринзі. Через це його прозвали найкумеднішим рефері в історії боксу.
Referee Steve Willis though @premierboxing @PBConFOX #PBConFOX #ThurmanLopez pic.twitter.com/HysYBGldH5— Will Blackmon (@WillBlackmon) January 27, 2019
Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченко потрапив у гучний скандал через те, що в ринзі святкував перемогу над Коммі не з прапором України. Вчинок боксера жорстко засудили фанати та відомі спортсмени, серед яких Володимир Кличко та Сергій Стаховський.
- Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. У сьомому раунді Василь відправив африканця до нокдауну, але пошкодував опонента і не став його добивати.
- Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.
- Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.
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