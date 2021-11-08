"Спочатку спорт, потім бізнес", - новий бенефіціар ФК "Металіст 1925" розповів про плани команди

П'ять років тому Харків фактично втратив футбол. Через політичну обстановку перестав існувати легендарний “Металіст” із майже півстолітньою історією і Харків залишився без футбольного клубу. Доклавши максимум зусиль, група футбольних фанатів і колишніх гравців "Металіста" створила новий клуб - "Металіст 1925", основними спортсменами якого стали випускники академії команди, що розпалася.

Нещодавно новим кінцевим бенефіціаром ФК "Металіст 1925" стала харківська інвестиційна промислова група AES Group. Про те чи очікують клуб зміни, в чому полягатиме стратегія розвитку та навіщо бізнесу футбол, розповів президент AES Group – Костянтин Валеулін.

Фінансування молодих клубів на початкових етапах є досить ресурсозатратним. Спонсорських і рекламних контрактів поки що мало, трансфер гравців так само низький, а про заробіток із продажу телевізійних прав, квитків та атрибутики поки що взагалі не йдеться. Чому компанія AES Group вирішила вкладати кошти у явно неприбуткову сферу?

Мова про повернення будь-яких інвестицій не йде від початку. Це наш усвідомлений внесок у місто, спорт та завтрашній день. Чому для цього обрано саме "Металіст 1925" теж легко зрозуміти. У 2016 році місто залишилося без головного футбольного клубу.

Але люди не залишились байдужими. Мешканці Харкова власними силами на волонтерських засадах створили новий футбольний продукт, збудований на засадах колективної роботи. Тобто клуб був створений на голому ентузіазмі та патріотизмі мешканців. Це, можливо, прозвучить пишномовно, але підтримати такий клуб та допомогти харківському футболу повернути колишню славу – це гордість для нас.

Трохи згодом у Харкові знову з'явився клуб із назвою “Металіст”. Незважаючи на те, що він не має нічого спільного з радянським футбольним клубом, не виключено, що у свідомості харків'ян є його наступником та спадкоємцем перемог. Ви не хвилюєтесь, що командам буде складно відрізнятися одна від одної?

Спочатку спорт, а потім бізнес – ось у чому головна відмінність "Металіста 1925». Ми дуже хочемо зберегти особливість клубу, яка полягає у підході, де ключова цінність – уболівальники, які є головними ідеологами команди. Тому за унікальну ідентичність “Металіста 1925” ми точно не переймаємось і з повагою ставимося до наших спортивних суперників. Спорт – це змагання, без суперників він був би неможливим.

Команда досить швидко увірвалася до УПЛ. Як оцінюєте гру футболістів цього сезону?

Оцінку гри футболістів мають давати передусім уболівальники. Наші футболісти та головний тренер завжди дуже самокритичні. При цьому всі ми розуміємо, що це перший сезон клубу у вищій лізі і поки що він демонструє об'єктивно гарний стабільний результат.

Про клуб у найближчому майбутньому та його стратегію фактично нічого не відомо. Чи має клуб конкретні цілі та завдання на найближчі 5 років і які вони?

Про цілі клубу говорять найяскравіше його результати. Два роки тому було оголошено про прагнення вийти у найвищий дивізіон українського футболу. Команді це вдалося. Тому короткострокова стратегія – закріпити цей результат, увійшовши до ТОП-5 футбольних клубів країни.

Щодо довгострокової - ми займаємося її створенням і це не питання одного дня. Для нас вкрай важливо, щоб “Металіст 1925” став повноцінною спортивною екосистемою, яка поєднає роботу з уболівальниками, дітьми, професійну підготовку юнаків для основного складу та сприяння розвитку аматорського футболу в місті. Тому зараз ми переосмислюємо цілі, місію та роль клубу. І, не змінюючи своїм традиціям, робимо це разом із нашими вболівальниками, які цінують та поважають “Металіст 1925”.

Повністю інтерв'ю читайте на офіційному сайті.

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