"Спочивай з миром, легендо": Усик відреагував на смерть ексчемпіона світу
Українець вшанував пам'ять Ріккі Хаттона.
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик відреагував на смерть видатного британського боксера Ріккі Хаттона.
Українець вшанував пам'ять колишнього чемпіона світу з боксу на своїй сторінці в Instagram.
"Спочивай з миром, легендо", – написав Усик.
Хаттон був чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та IBO у першій напівсередній вазі, володів поясами IBO та WBA у напівсередній вазі.
За кар'єру Ріккі провів 48 поєдинків на профірингу, у яких здобув 45 перемог (32 – нокаутом) та зазнав трьох поразок, зокрема від українця В'ячеслава Сенченка у своєму останньому бою в листопаді 2012 року.
Раніше Хаттон, якому в жовтні мало б виповнитися 47 років, говорив про свої проблеми з психічним здоров'ям та наркотичною залежністю. Він пережив спроби самогубства, після чого почав працювати над власним психічним здоров'ям.
Раніше повідомлялося, що мексиканський боксер помер через кілька годин після програного бою.