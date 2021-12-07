"Сподіваюся, це була щира заява": Левандовські - про слова Мессі після виграшу "Золотого м'яча"

Польський форвард засмутився, що залишився без головної індивідуальної нагороди у світовому футболі.

Нападник "Баварії" Роберт Левандовські відреагував на слова володаря "Золотого м'яча-2021" Ліонеля Мессі, який після завоювання призу зі сцени заявив, що саме полякові France Football повинен віддати минулорічний "Золотий м'яч", який не вручався через пандемію коронавірусу.

"Сподіваюся, це була щира заява великого гравця, а не просто слова. Звичайно, я не збираюся пишатися чи хвилюватись стосовно цього. Вибір переможця ґрунтується на всьому, що робив гравець під час сезону. Я вже зосереджений на іншому, але стає гірко від того, що я був такий близький до цієї престижної нагороди.

Минулий тиждень став не найкращим для мене. Я не збираюся брехати, мені було сумно. Але сам факт того, що я можу боротися за "Золотий м'яч" з таким гравцем як Мессі, а потім ще й чути заяви про те, що ти заслужив приз більше, є для мене показником мого власного рівня. Я дуже це ціную", - цитує інтерв'ю Роберта польському Kanal Sportowy Marca.

Зазначимо, що після слів Мессі на церемонії в Парижі, а також критики експертів та уболівальників з усього світу, головний редактор журналу France Football Паскаль Ферре заявив, що видання може переглянути своє рішення про скасування "Золотого м'яча-2020" та провести голосування для визначення володаря минулорічної нагороди.

Мессі став володарем "Золотого м'яча" рекордний сьомий раз. Раніше Ліонель отримував цю нагороду у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, якому вручали "Золотий м'яч" п'ять разів.

Читайте також:

"Чому їх тепер сім": у Мережі з'явилося відео з кумедним діалогом Мессі та сина щодо "Золотого м'яча"

Європа та Африка обрали не Мессі: стали відомі деталі голосування за "Золотий м'яч-2021"

Відомий французький футболіст висміяв France Football за "лайнову" нагороду для Левандовські