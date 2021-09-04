"Сподіваюся, підхопить COVID-19 або знайдуть допінг": американець зробив несподіване побажання Усику перед боєм із Джошуа

Недоброзичливців у полку колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі додалося.

Відомий американський боксер Чарльз Мартін висловив надію, що українець Олександр Усик не зможе вийти на майбутній бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF у суперважкій дивізіоні Ентоні Джошуа, і він його замінить у поєдинку.

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"Усик, Усик. Він теж лівша. Це круто. Сподіваюся, він підхопить COVID-19 або попадеться на стероїдах, і тоді я вийду туди і отримаю свій шанс. Я не хочу бути злим, хлопці, але..." - сказав Мартін в інтерв'ю YouTube-каналу Behind The Gloves.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

болгарина 35-річний Мартін здобув 28 перемог і зазнав 2 поразок. Ще один бій за його участю завершився внічию. Своєї першої поразки Чарльз зазнав у 2016 році саме від Джошуа, втративши чемпіонський пояс IBF.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Джошуа висловив серйозні побоювання перед боєм з Усиком.

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