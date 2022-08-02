Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Сподіваюся, скоро так і буде": футболіст збірної України хоче покинути клуб, який тренує росіянин

Дата публікації
Перегляди
271
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Сподіваюся, скоро так і буде": футболіст збірної України хоче покинути клуб, який тренує росіянин

Фото: Associated Press

Український легіонер "Ференцвароша" Олександр Зубков незадоволений своїм становищем в угорському клубі.

Вінгер "Ференцвароша" Олександр Зубков натякнув те, що хоче покинути угорський клуб, який тренує росіянин Станислав Черчесов.

Один із фанатів "Ференцвароша" закликав українця в Instagram покинути угорський клуб.

У відповідь Зубков написав: "Сподіваюся, скоро так і буде". Згодом футболіст видалив свій коментар.

Зазначимо, що у поточному сезоні російський тренер "Ференцвароша" Станіслав Черчесов ні разу не випустив на поле українця. А у заявку на Лігу чемпіонів росіянин навіть не включив Зубкова.

Нагадаємо, що бразильський захисник Ісмаїлі залишив донецький "Шахтар".

Читайте також:

Щемність зашкалює: в Англії вболівальники спустили хлопчика з українським прапором на руках до Зінченка, аби той подарував футболку (відео)

У чемпіонаті Аргентини тренер зірвав небезпечну атаку суперника безглуздою підніжкою: відео

Фінал судила українка: визначився переможець жіночого чемпіонату Європи з футболу-2022

Наступна публікація