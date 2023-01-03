"Сподіваюся, вони зможуть грати всюди": Джокович вкотре підтримав тенісистів країн-агресорок

Серб сподівається, що цього року росіян і білорусів допустять до Wimbledon.

Експерша ракетка світу Новак Джокович вважає, що російських і білоруських тенісистів повинні допустити до усіх турнірів, незважаючи на повномасштабне військове вторгнення до України.

Про це 35-річний серб заявив під час пресконференції на турнірі в Аделаїді.

- Данило Медведєв заявив, що сподівається зіграти на "Вімблдоні". Чи хотіли б ви, щоб кожен гравець міг грати на кожному турнірі "Grand Slam"?

- Звісно, абсолютно. Сподіваюся, він та інші російські, білоруські гравці зможуть грати всюди, – сказав Джокович.

Нагадаємо, що минулого року організатори "Вімблдону" відсторонили від турніру російських і білоруських тенісистів через війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Тоді Джокович також став на захист представників країн-агресорок, засудивши рішення організаторів турніру.

Wimbledon-2022 став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. Це рішення абсолютно не підтримали міжнародні тенісні організації - ATP, WTA та ITF. Вони ухвалили рішення не зараховувати рейтингові очки тенісистам за їхній виступ на Wimbledon.

Wimbledon-2023 розпочнеться 3 липня і триватиме до 16 липня. Поки що невідомо, чи будуть російські та білоруські тенісисти знову відсторонені від престижних змагань.

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