"Сподіваюся, зможемо повернутися до Києва": Луческу виступив за проведення нового сезону УПЛ в Україні

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу вважає, що наступний чемпіонат УПЛ не можна проводити за кордоном.

Керманич "біло-синіх" впевнений, що, незважаючи на війну, новий розіграш української Прем'єр-ліги повинен проводитися в Україні, а не за кордоном.

Своїми думками 76-річний румунський фахівець поділився в інтерв'ю blick.ch.

"Я вважаю, що це дуже важливо - проводити чемпіонат в Україні, навіть якщо нам потрібно грати в менш небезпечних регіонах. Ми маємо продемонструвати всім, що життя продовжується. Ми не маємо права зупинитися. Сподіваюся, що після нашого останнього товариського матчу ми зможемо повернутися до Києва. Ми щодня в це віримо", - сказав Луческу.

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Також коуч столичного клубу висловився про важливість благодійних матчів киян в Європі, які дозволяють зібрати гроші та нагадують людям в інших країнах про жахливу війну, яку Росія розв'язала проти України.

"Я виїхав з Києва на благодійні матчі разом зі своїми гравцями, щоб мати можливість допомогти ззовні. Я також дав зрозуміти людям, що спортсмени - не солдати. Вони можуть багато допомогти, але, виконуючи свою роботу - футбольну.

Ми також граємо ці матчі, щоб зібрати гроші та відправити їх через асоціації до України. Але ми беремо участь у цих зустрічах не лише для вболівальників. Протягом 90 хвилин можна відірватися від того, що відбувається в Україні. А ті, хто бажає протестувати проти війни, можуть зробити це на цих матчах.

На цей момент, крім дортмундської "Боруссії", нам допомагали лише клуби Східної Європи. Це невеликі клуби. Це сигнал, який ми даємо всьому світу. З іншого боку, Швейцарія завжди була країною, яка нам допомагала.

Коли почався конфлікт, усі хотіли допомогти. Але минув час, і це стало буденністю. Люди почали забувати. І це в час, коли інші люди вмирають, коли є голод. Я зі своєю командою намагаюся нагадати, що це ще не закінчено. Що десь у Європі триває страшна війна", - сказав Луческу.

Наступний матч в рамках благодійного турне киян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") київський клуб проведе 26 червня зі швейцарським "Івердоном". Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом. Дивіться поєдинок онлайн на нашому сайті.

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