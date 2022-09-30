"Спорт - це мир": українські паралімпійці вимагають не допускати росіян та білорусів до змагань

Національні паралімпійські збірні України з літніх та зимових видів спорту закликали не допускати представників країн-агресорок до міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Українські паралімпійці виступили проти допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань навіть у нейтральному статусі.

Вони нагадали про жахливі злочини окупантів і наголосили, що питання пом'якшення санкцій проти країн-агресорок навіть не може обговорюватися, а також закликали світову спільноту зберігати солідарність з Україною.

"Паралімпійці України сьогодні заявляють, що на тлі масових вбивств агресорами та терористами питання повернення Росії та Білорусі до паралімпійського спорту не може навіть обговорюватися. Як і можливість їхніх виступів під нейтральним прапором.

Українська паралімпійська спільнота вимагає від усіх спортивних федерацій міжнародного паралімпійського спорту не дозволяти представникам Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Ми впевнені у справедливості наших вимог, які реалізують право усіх націй та держав на мир та розвиток. Знаємо, що наші вимоги підтримуються солідарністю усіх демократичних та цивілізованих держав та їхніх спортивних спільнот. Міжнародний спорт має зупиняти війну, вбивства та геноцид людей. Спорт - це мир", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України країну-окупантку було майже повністю ізольовано від міжнародного спорту. Однак пізніше деякі спортивні федерації дозволили росіянам брати участь у міжнародних змаганнях в нейтральному статусі, що є абсолютно неприпустимим в умовах кривавої війни, яку розв'язав кремлівський диктатор Володимир Путін.

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