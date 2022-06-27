"Спорт – це сім’я, в якій не може бути місця війні": Різатдінова вимагає усунення атлетів країн-агресорок

"Спорт – це сім’я, в якій не може бути місця війні": Різатдінова вимагає усунення атлетів країн-агресорок

Чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна Різатдінова заявила, що спортсмени з України роблять все можливе задля відсторонення росіян та білорусів від міжнародної арени.

Титулована українська спортсменка Ганна Різатдінова вкотре висловилася щодо відсторонення росіян.

"У кожного українця зараз свій фронт для боротьби з російською агресією. Нам дуже часто доводиться чути, що спорт поза політикою. Але події останнього часу раз і назавжди заперечують це твердження. І почну я зі свого виду спорту.

Мене, як олімпійську призерку, не підтримав жоден представник нашого виду спорту. Виду спорту, який завжди асоціюється з жіночністю. Жодна спортсменка, жоден тренер із РФ та Білорусі не висловили хоча б слів співчуття та підтримки, про вираження власної позиції я вже навіть не згадую", – зазначила гімнастка під час виступу у Брюселі, який опублікувала в Instagram.

Різатдінова наголосила, що навіть загибель юної гімнастки Катерини Дяченко не розчулила спортсменів з Росії та Білорусі.

"Навіть коли наш світ покинув янгол, наша зірочка, гімнастка з Маріуполя Катерина Дяченко, навіть це не розчулило російських спортсменів. Ви скажете, що спортсмени не зобов’язані висловлювати свою позицію. Так? Чому тоді представниці нашого виду спорту і не тільки, вийшли на всім відомий концерт, одягнувши символи війни, і, що саме цинічне, на тлі олімпійської форми?", – наголосила вона.

Вона додала, що їхнє мовчання і є відповіддю.

"Чи це не висловлення позиції? Але ж спорт "поза" політикою правда? Спорт – це мир. Олімпійський спорт – це об’єднання світу. Це сім’я, в якій не може бути місця війні", – додала Різатдінова.

Нагадаємо, що українська тенісистка Марта Костюк висловилася про те, як як тенісна спільнота реагує на війну в Україні та санкції щодо російських і білоруських гравців.

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