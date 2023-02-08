"Спорт для Путіна – інструмент для обдурювання": футболістка збірної РФ підтримала недопущення росіян до Олімпіади

Футболістка збірної Росії та іспанського "Еспаньйола" Надія Карпова висловилася проти того, щоб російським і білоруським спортсменам дозволили змагатися на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

За її словами, для кремлівського диктатора Володимира Путіна спорт є потужним інструментом пропаганди та обдурювання людей, тому атлетів із країн-агресорок не можна допускати до Олімпіади, поки війна в Україні триває.

"Я згодна з тим, що зараз, напевно, не той момент, коли всі мають влаштовувати свято спорту та їздити на змагання, бо ці перемоги неправильно інтерпретуватимуть у самій Росії. Все працюватиме на те, щоб зміцнити режим, і люди, які ухвалюють ці рішення, повинні це розуміти. Ні для кого не є секретом, що, як і для будь-якого диктатора, спорт для Путіна – це сильний інструмент для обдурювання людей. Тому я швидше солідарна з українськими політиками: ніхто (з російських спортсменів – прим.) їхати на Олімпіаду не повинен.

Припустимо, спортсменів з Росії чи Білорусі, яка теж бере участь у цьому конфлікті, попросять висловитися про події в Україні. Я нещодавно натрапила на таке інтерв'ю: білоруську тенісистку Азаренко запитали на Australian Open, що вона думає про те, що відбувається (йдеться про російський прапор і Z-символіку на трибунах Відкритого чемпіонату Австралії – прим.), почала відповідати приблизно так: "Ви політик? Ось і я не політикиня!" – в абсолютно такій хамській формі.

І вона не каже: "Я не обговорюватиму ці теми" або "Я боюся за своє життя, не провокуйте мене". Вона відповідає так, що одразу вмикається інший контекст. У людини, яка дивиться її в Австралії, складається враження, що це просто "складна політична ситуація", і можна стати на бік Росії, а можна – на бік України. І її дивна відповідь працює на руку цій путінській пропаганді. Це їхній головний інструмент – постійно підміняти поняття.

І вони мають величезне завдання на Заході: підселити всім у голови думку, що це не жахлива загарбницька війна для того, щоб диктатор міг залишатися при владі. Ні, ні, ні! Вони хочуть, щоб усі думали, що це просто політика. І коли Путін починає загравати зі спортсменами, на кшталт Овечкіна, він та його політтехнологи чудово розуміють, що вони купують собі лояльність мільйонів людей, які є фанатами цих спортсменів, і як-не-як це все одно працює на пропаганду.

Я часто помічаю, що люди з інших країн теж починають переживати момент "не все так однозначно". І мені здається, це треба припиняти. Потрібно показувати, що ця війна абсолютно жахлива, а Путін – агресор, фашист, старий диктатор. Люди повинні це чітко розуміти. Тому я абсолютно солідарна з українським урядом, який каже: "На таких умовах ми не повинні брати участь в Олімпіаді", – сказала Карпова в інтерв'ю holod.media.

У червні минулого року Карпова в інтерв'ю BBC жорстко розкритикувала путінський режим та розв'язану ним війну в Україні. Надія наголосила, що пропаганда Кремля намагається "зомбувати" росіян. На початку листопада 27-річна футболістка вкотре обматюкала Путіна, процитувавши антивоєнний вірш.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що остаточне рішення щодо участі спортсменів з Росії та Білорусі в Олімпійських іграх-2024 ще не ухвалене.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

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