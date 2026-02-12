«Спорт — не поза совістю»: Буданов жорстко відреагував на дискваліфікацію Гераскевича

Кирило Буданов

Реклама

Керівник Офісу президента, ексглава ГУР Кирило Буданов прокоментував гучний скандал на Олімпійських іграх, де МОК дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича, що виступав у «шоломі пам’яті» із фотографіями понад 20 убитих Росією українських спортсменів.

Про це Буданов написав у соцмережах.

Глава ОП наголосив, що вшанування пам’яті полеглих українських захисників і захисниць не є порушенням жодних правил і заслуговує на повагу.

Реклама

«Віддати честь і шану полеглим Оборонцям та невинним жертвам російської агресії — це найменше, що ми можемо зробити. Саме завдяки жертовності українців Олімпійські змагання відбуваються під мирним європейським небом. Важливо говорити правду», — пояснив Буданов.

Він подякував Владиславу Гераскевичу за принципову позицію та мужність.

«Спорт може залишатися поза політикою, але ніколи не поза совістю, честю та гідністю», — підсумував керівник ОП.

Нагадаємо, український скелетоніст Владислав Гераскевич був дискваліфікований Міжнародним Олімпійським комітетом за відмову не одягати шолом із фотографіями загиблих внаслідок російської повномасштабної війни українських спортсменів. ТСН.ua зібрав все, що відомо про це гучний скандал.