ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
729
Час на прочитання
1 хв

«Спорт — не поза совістю»: Буданов жорстко відреагував на дискваліфікацію Гераскевича

Кирило Буданов прокоментував дискваліфікацію Владислава Гераскевича на Олімпіаді.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Кирило Буданов

Кирило Буданов

Керівник Офісу президента, ексглава ГУР Кирило Буданов прокоментував гучний скандал на Олімпійських іграх, де МОК дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича, що виступав у «шоломі пам’яті» із фотографіями понад 20 убитих Росією українських спортсменів.

Про це Буданов написав у соцмережах.

Глава ОП наголосив, що вшанування пам’яті полеглих українських захисників і захисниць не є порушенням жодних правил і заслуговує на повагу.

«Віддати честь і шану полеглим Оборонцям та невинним жертвам російської агресії — це найменше, що ми можемо зробити. Саме завдяки жертовності українців Олімпійські змагання відбуваються під мирним європейським небом. Важливо говорити правду», — пояснив Буданов.

Він подякував Владиславу Гераскевичу за принципову позицію та мужність.

«Спорт може залишатися поза політикою, але ніколи не поза совістю, честю та гідністю», — підсумував керівник ОП.

Нагадаємо, український скелетоніст Владислав Гераскевич був дискваліфікований Міжнародним Олімпійським комітетом за відмову не одягати шолом із фотографіями загиблих внаслідок російської повномасштабної війни українських спортсменів. ТСН.ua зібрав все, що відомо про це гучний скандал.

Дата публікації
Кількість переглядів
729
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie